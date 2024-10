VIDEO – Monza-Roma 1-1, Serie A: gol e highlights della partita (Di lunedì 7 ottobre 2024) Monza-Roma, posticipo pomeridiano delle 18:00 della settima giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso sul risultato di 1-1: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium. NUOVO PARI – Nell’ottava giornata di Serie A, la sfida tra Monza e Roma si è conclusa con un deludente pareggio per 1-1, un risultato che non giova a nessuna delle due squadre. Il Monza continua a cercare la prima vittoria sotto la guida di Andrea Nesta, mentre Ivan Juric registra il suo primo pareggio in campionato dopo le vittorie contro Udinese e Venezia. La Roma è riuscita a sbloccare la partita al 61? grazie a Dovbyk, che ha finalizzato un’azione offensiva. Tuttavia, il vantaggio non è durato a lungo: solo nove minuti dopo, Dany Mota ha pareggiato per il Monza. Con questo risultato, la Roma sale a 10 punti in classifica, mentre il Monza rimane ultimo con 4 punti. (Di lunedì 7 ottobre 2024), posticipo pomeridiano delle 18:00settima giornata diA 2024-2025, si è concluso sul risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata all’U-Power Stadium. NUOVO PARI – Nell’ottava giornata diA, la sfida trasi è conclusa con un deludente pareggio per 1-1, un risultato che non giova a nessuna delle due squadre. Ilcontinua a cercare la prima vittoria sotto la guida di Andrea Nesta, mentre Ivan Juric registra il suo primo pareggio in campionato dopo le vittorie contro Udinese e Venezia. Laè riuscita a sbloccare laal 61? grazie a Dovbyk, che ha finalizzato un’azione offensiva. Tuttavia, il vantaggio non è durato a lungo: solo nove minuti dopo, Dany Mota ha pareggiato per il. Con questo risultato, lasale a 10 punti in classifica, mentre ilrimane ultimo con 4 punti. (Inter-news.it)

Monza-roma, Juric: "Ho visto una grande partita, ma dobbiamo buttarla dentro" - L'allenatore giallorosso dopo l'1-1 di Monza: "Normalmente partite così le vinci anche facilmente, ora ci gira un po' così. Il rigore non dato su Baldanzi completa l'opera. È stato un dominio totale.(sport.sky.it)