(Adnkronos) – L'Università Statale di Milano inaugura il nuovo corso di laurea triennale in Scienze psicologiche per la prevenzione e per la cura, istituito nella facoltà di Medicina e Chirurgia. Un percorso formativo di ambito clinico per una figura professionale assolutamente innovativa, che risponde all'esigenza sempre più pressante della cura e del sostegno di pazienti

Università : Scienze psicologiche per prevenzione e cura - nuovo corso laurea UniMi - (Lidentita.it)