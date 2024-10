Metropolitanmagazine.it - Un anno dopo il 7 ottobre, riflessioni oggi su Israele e Palestina

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tiriamo le somme ad undal 7. Il 72023, Hamas ha lanciato un attacco massiccio contro. Ciò ha scatenato una brutale offensiva contro la popolazione civile e una risposta devastante da parte dello Stato ebraico. A undi distanza, la regione è ancora segnata dagli effetti di questa escalation. Siamo davanti non solo uno ad scontro militare, ma all’ennesimo capitolo di un conflitto radicato in decenni di oppressione e ingiustizia. La reazione israeliana, caratterizzata da bombardamenti indiscriminati su Gaza e operazioni militari in Libano, ha sollevato gravi accuse di violazioni del diritto internazionale umanitario.