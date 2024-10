Sfigurò con l'acido il marito, condannata l'agrigentina Silvana Sfortuna (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il giudice per le udienze preliminari di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha condannato a 8 anni di reclusione Silvana Sfortuna, 50 anni, di Palma di Montechiaro, accusata di avere sfigurato con l’acido il marito 48enne e simulando poi un’aggressione ai suoi danni, facendolo arrestare ingiustamente. Il pubblico ministero Maria Cifalinò aveva chiesto una pena di 9 anni e 4 mesi per l’imputata accusata Feedpress.me - Sfigurò con l'acido il marito, condannata l'agrigentina Silvana Sfortuna Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il giudice per le udienze preliminari di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha condannato a 8 anni di reclusione, 50 anni, di Palma di Montechiaro, accusata di avere sfigurato con l’il48enne e simulando poi un’aggressione ai suoi danni, facendolo arrestare ingiustamente. Il pubblico ministero Maria Cifalinò aveva chiesto una pena di 9 anni e 4 mesi per l’imputata accusata

Silvana Giacobini - chi sono il marito Piero e la figlia Elisabetta - Carriera di Silvana Giacobini Negli anni ’70, Silvana Giacobini inizia la carriera da giornalista e scrive per testate come Eva Express o Gioia. Per citarne alcuni: La signora della città, Un bacio nel buio, Chiudi gli occhi, Conosco il tuo segreto, La settima anima fino al thriller Questo ... (Metropolitanmagazine.it)