Scontri del 5 ottobre Donzelli | Solidarietà alla polizia e agli agenti feriti

"Oggi è la giornata in cui bisogna ricordarsi di essere davvero tutti uniti nel combattere il terrorismo vergognoso di Hamas e dare Solidarietà a Israele. Un anno fa tutti si dicevano accanto a Israele, poi hanno iniziato a esserci una serie di distinguo, fino a che addirittura qualcuno ha provato a invitare gli amici di Hamas alla Camera dei Deputati". Così Giovanni Donzelli, a margine della cerimonia di commemorazione alla sinagoga di Roma per il primo anniversario del 7 ottobre: "Dobbiamo essere tutti uniti nel condannare Hamas, nel difendere il diritto di Israele a esistere e nel richiedere il rilascio degli ostaggi e la pace in Medio Oriente".

