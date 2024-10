Sassuolo, da una sosta all’altra. Adesso viaggia a velocità doppia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da una sosta all’altra, il Sassuolo ha raddoppiato la velocità. E se poco più di un mese fa, era il primo fine settimana di settembre la squadra di Grosso, sulla scorta di una vittoria, una sconfitta e due pareggi si interrogava, assisa sul tredicesimo gradino della classifica, oggi va alla seconda pausa stagionale ragionando su ben altre prospettive. Perché i neroverdi, alzi la mano chi non se ne è accorto, hanno cambiato marcia e se la sintesi la fanno, meglio di tutti gli altri numeri, i 10 punti raccolti nelle ultime 4 gare, che sono esattamente il doppio di quelli raccolti nelle prime quattro giornate, sono anche altri i dati che raccontano la crescita di un Sassuolo che da fine agosto ad oggi ha guadagnato 10 posizioni di classifica. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da una, ilha radto la. E se poco più di un mese fa, era il primo fine settimana di settembre la squadra di Grosso, sulla scorta di una vittoria, una sconfitta e due pareggi si interrogava, assisa sul tredicesimo gradino della classifica, oggi va alla seconda pausa stagionale ragionando su ben altre prospettive. Perché i neroverdi, alzi la mano chi non se ne è accorto, hanno cambiato marcia e se la sintesi la fanno, meglio di tutti gli altri numeri, i 10 punti raccolti nelle ultime 4 gare, che sono esattamente il doppio di quelli raccolti nelle prime quattro giornate, sono anche altri i dati che raccontano la crescita di unche da fine agosto ad oggi ha guadagnato 10 posizioni di classifica.

Sport.quotidiano.net - Sassuolo, da una sosta all’altra. Adesso viaggia a velocità doppia

