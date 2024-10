San Sebastiano al Vesuvio, vinti 620mila euro al gioco del Lotto (Di lunedì 7 ottobre 2024) A San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, sono stati vinti 620mila euro grazie al gioco del Lotto. La fortuna bacia San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di sabato 5 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati vinti 622.500 euro grazie alla combinazione 2-17-24-71 sulla ruota 2anews.it - San Sebastiano al Vesuvio, vinti 620mila euro al gioco del Lotto Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) A Sanal, in provincia di Napoli, sono statigrazie aldel. La fortuna bacia Sanal, in provincia di Napoli, grazie aldel. Nel concorso di sabato 5 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati622.500grazie alla combinazione 2-17-24-71 sulla ruota

Lotto, una quaterna fa felice San Sebastiano al Vesuvio: vinti oltre 600 mila euro - 500 a Napoli e due da 9. Tempo di lettura: < 1 minutoLa fortuna bacia San Sebastiano del Vesuvio, in provincia di Napoli, grazie al gioco del Lotto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,1 milioni di euro, per un totale di 984 milioni da inizio anno. Nel concorso di sabato 5 ottobre, ... (Leggi la notizia)

Dramma a San Sebastiano al Vesuvio, 15enne muore in piscina: si pensa a un malore improvviso - Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che il ragazzo sia morto nella piscina. Tragedia in piscina nel Napoletano: un ragazzino di soli 15 anni è morto mentre nuotava in piscina in un agriturismo di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. Le cause del decesso sono al momento in ... (Leggi la notizia)

Agorà San Sebastiano al Vesuvio, Lina Sastri sul palco per il suo esordio da regista - Lina Sastri ospite di Agorà San Sebastiano al Vesuvio, in occasione della sua prima volta da regista, per la proiezione del film “La casa di Ninetta”. Si avvicina la conclusione e anche l’arrivo dei super ospiti ad Agorà San Sebastiano al Vesuvio terza edizione, la rassegna organizzata da ... (Leggi la notizia)