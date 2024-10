Sabrina Salerno e il dolore raccontato dopo la diagnosi di tumore: “Piango tutti i giorni” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sabrina Salerno sta cercando di ritornare alla sua quotidianità dopo un’estate difficile segnata dalla diagnosi di tumore al seno. La cantante e showgirl ha condiviso con i suoi follower sui social media i momenti di leggerezza e serenità vissuti di recente, tra un weekend a Venezia e sessioni di allenamento in palestra. Dietro le immagini che mostrano un ritorno alla normalità, c’è ancora molto dolore e difficoltà. Sabrina ha confessato apertamente, rispondendo a una follower su Instagram: “Piango tutti i giorni è una strada in salita“. Nonostante ciò, ha dimostrato grande determinazione nel reagire e tornare a fare attività fisica a poche settimane dall’operazione, anche se ha ammesso di sentire ancora dolore. Thesocialpost.it - Sabrina Salerno e il dolore raccontato dopo la diagnosi di tumore: “Piango tutti i giorni” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)sta cercando di ritornare alla sua quotidianitàun’estate difficile segnata dalladial seno. La cantante e showgirl ha condiviso con i suoi follower sui social media i momenti di leggerezza e serenità vissuti di recente, tra un weekend a Venezia e sessioni di allenamento in palestra. Dietro le immagini che mostrano un ritorno alla normalità, c’è ancora moltoe difficoltà.ha confessato apertamente, rispondendo a una follower su Instagram: “è una strada in salita“. Nonostante ciò, ha dimostrato grande determinazione nel reagire e tornare a fare attività fisica a poche settimane dall’operazione, anche se ha ammesso di sentire ancora

