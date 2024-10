Rassegna teatrale Arci Brecht: si parte con la serata “Arredare i silenzi con la musica” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Arredare i silenzi con la musica”: un concerto per chitarra acustica aprirà, sabato 19 ottobre alle 21.00, la Rassegna "Fermata Teatro" del Circolo Arci Brecht a Bologna in zona Corticella (via Bentini 20), con musiche originali di Sergio Arturo Calonego e Simone Lanzoni.Il titolo della Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “con la”: un concerto per chitarra acustica aprirà, sabato 19 ottobre alle 21.00, la"Fermata Teatro" del Circoloa Bologna in zona Corticella (via Bentini 20), con musiche originali di Sergio Arturo Calonego e Simone Lanzoni.Il titolo della

Bolognatoday.it - Rassegna teatrale Arci Brecht: si parte con la serata “Arredare i silenzi con la musica”

