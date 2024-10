Probabili formazioni Italia-Irlanda Under 21: qualificazioni Europei 2025 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le Probabili formazioni di Italia-Irlanda Under 21, match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di qualificazioni agli Europei di categoria del 2025 in Slovacchia. Si gioca martedì 15 ottobre, allo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste con fischio d’inizio alle 18.30 e alla squadra di Carmine Nunziata basterà non perdere nello scontro diretto contro la seconda classificata. In realtà la qualificazione potrebbe arrivare prima. Se la Norvegia, battuta 3-0 dall’Italia a Stavanger con la tripletta di Tommaso Baldanzi, batte l’Irlanda, gli Azzurrini festeggerebbero con quattro giorni di anticipo. All’Italia resta da giocare una sola partita e il destino è nelle mani della nostra nazionale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ledi21, match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi diaglidi categoria delin Slovacchia. Si gioca martedì 15 ottobre, allo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste con fischio d’inizio alle 18.30 e alla squadra di Carmine Nunziata basterà non perdere nello scontro diretto contro la seconda classificata. In realtà la qualificazione potrebbe arrivare prima. Se la Norvegia, battuta 3-0 dall’a Stavanger con la tripletta di Tommaso Baldanzi, batte l’, gli Azzurrini festeggerebbero con quattro giorni di anticipo. All’resta da giocare una sola partita e il destino è nelle mani della nostra nazionale.

