Parma Pecchia | Squadra GIOVANE mancano solo i DETTAGLI L’importante è l’IDEA di gioco

Le parole di Fabio Pecchia, allenatore del Parma, sull'inizio di stagione della Serie A della Squadra emiliana. Tutti i DETTAGLI Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato al Coni a margine del Premio Manlio Scopigno dell'inizio di stagione in Serie A. BERNABE' – «Parlare solo di Bernabé mi sembra riduttivo considerando che abbiamo tanti giovani. Lui ha buon

