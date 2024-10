"Niente può giustificare l’escalation. Sono furiosa con chi sta in silenzio" (Di lunedì 7 ottobre 2024) PONTEDERA "Niente può giustificare l’escalation in corso, che porterà solo altra morte e distruzione su interi popoli e Sono incredula che tutto questo sia potuto succedere e Sono furiosa con chi è stato in silenzio e con tutti quei governi come il nostro, che ancora balbettano davanti a un genocidio e ad azioni militari di queste dimensioni". E’ un passaggio del lungo post sulla sua pagina Facebook della vicesindaca di Pontedera, Carla Cocilova, sulla guerra in Terra Santa e Libano che sta facendo registrare una escalation preoccupante. "Nel 2002 ho fatto il mio primo viaggio in Medio Oriente – racconta Cocilova – Damasco la prima tappa. Poi altri viaggi. Siria, un pezzo del mio cuore, Libano e le sue incredibili contraddizioni, Palestina generosa come solo quella terra e i suoi abitanti sanno essere. Ho poi visitato più volte Giordania e Iraq. (Di lunedì 7 ottobre 2024) PONTEDERA "puòin corso, che porterà solo altra morte e distruzione su interi popoli eincredula che tutto questo sia potuto succedere econ chi è stato ine con tutti quei governi come il nostro, che ancora balbettano davanti a un genocidio e ad azioni militari di queste dimensioni". E’ un passaggio del lungo post sulla sua pagina Facebook della vicesindaca di Pontedera, Carla Cocilova, sulla guerra in Terra Santa e Libano che sta facendo registrare una escalation preoccupante. "Nel 2002 ho fatto il mio primo viaggio in Medio Oriente – racconta Cocilova – Damasco la prima tappa. Poi altri viaggi. Siria, un pezzo del mio cuore, Libano e le sue incredibili contraddizioni, Palestina generosa come solo quella terra e i suoi abitanti sanno essere. Ho poi visitato più volte Giordania e Iraq. (Lanazione.it)

