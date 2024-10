NFL 2024, ancora imbattuti i Vikings, successi per Cowboys, Ravens, Commanders e Packers (Di lunedì 7 ottobre 2024) È andata in archivio la week 5 della NFL 2024 con match quanto mai indicativi e importanti. Prosegue il cammino immacolato dei Minnesota Vikings, unica squadra ancora imbattuta, in attesa dei Kansas City Chiefs che scenderanno in campo questa notte. Il big match della notte vede i Pittsburgh Steelers (3-2) cadere in casa contro i Dallas Cowboys (3-2) 17-20 con i texani che piazzano due mete nel finale e rimontano i giallo-neri con Prescott da 352 yds e 2 td su lancio. Si fermano anche i Seattle Seahawks (3-2) che inciampano in casa contro i New York Giants (2-3) 20-29 con gli ospiti che volano con Tracy Jr da 129 yds su corsa e Slayton da 122 e un td su ricezione. ancora un ko per i Los Angeles Rams (1-4) che cedono 19-24 contro gli incerottati Green Bay Packers (2-2). (Di lunedì 7 ottobre 2024) È andata in archivio la week 5 della NFLcon match quanto mai indicativi e importanti. Prosegue il cammino immacolato dei Minnesota, unica squadraimbattuta, in attesa dei Kansas City Chiefs che scenderanno in campo questa notte. Il big match della notte vede i Pittsburgh Steelers (3-2) cadere in casa contro i Dallas(3-2) 17-20 con i texani che piazzano due mete nel finale e rimontano i giallo-neri con Prescott da 352 yds e 2 td su lancio. Si fermano anche i Seattle Seahawks (3-2) che inciampano in casa contro i New York Giants (2-3) 20-29 con gli ospiti che volano con Tracy Jr da 129 yds su corsa e Slayton da 122 e un td su ricezione.un ko per i Los Angeles Rams (1-4) che cedono 19-24 contro gli incerottati Green Bay(2-2). (Oasport.it)

