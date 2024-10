Mo: Renzi, 'ricostruire pace figli Abramo' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Il 7 ottobre non è stato 'l'inizio di una rivoluzione' come dicono gli antisemiti. Il 7 ottobre è stato il più tragico massacro del popolo ebraico dai tempi di Hitler. Ora è tempo di costruire quella che La Pira chiamava la pace dei figli di Abramo per permettere ai bambini di Tel Aviv, di Gaza, di Beirut di crescere liberi dalle bombe e dal fanatismo. Due popoli, due Stati: questa la soluzione per la Terra Santa. Nella certezza che Israele ha il diritto -e io aggiungo il dovere- di esistere". Lo scrive su X Matteo Renzi. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Il 7 ottobre non è stato 'l'inizio di una rivoluzione' come dicono gli antisemiti. Il 7 ottobre è stato il più tragico massacro del popolo ebraico dai tempi di Hitler. Ora è tempo di costruire quella che La Pira chiamava ladeidiper permettere ai bambini di Tel Aviv, di Gaza, di Beirut di crescere liberi dalle bombe e dal fanatismo. Due popoli, due Stati: questa la soluzione per la Terra Santa. Nella certezza che Israele ha il diritto -e io aggiungo il dovere- di esistere". Lo scrive su X Matteo

Israele è in stato di allerta nel timore di attentati in vista dell'anniversario del 7 ottobre. Lo rende noto l'esercito israeliano.