Calcioweb.eu - Milan, Digos ferma due pullman dei tifosi con un arsenale di armi

Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Domenica 6 ottobre, mentre all’interno del dello stadio Franchi si disputava l’incontro di calcio tra Fiorentina e, la Polizia di Stato ha scoperto oggetti atti ad offendere nascosto all’interno di dueprovenienti dal capoluogo lombardo. A rinvenire coltelli, sfollagente telescopici di metallo, artifizi pirotecnici e altro materiale, sono stati gli agenti dellafiorentina con la collaborazione dei poliziotti coordinati dal Funzionario di polizia responsabile, in questo caso, della scorta deiospiti allo stadio. Oltre a evidenti oggetti destinati alla offesa della persona, come una dozzina di coltelli a serramanico o a scatto, gli investigatori hanno anche trovato neidegli ultrà rossoneri diverse aste rigide, alle quali era stata attaccata della stoffa nera, come a simulare, verosimilmente, una bandiera.