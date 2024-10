Michael Jackson e i libri di storia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da anni circola un breve estratto di un’intervista a Michael Jackson, un breve estratto che, tolto dal suo contesto, permette a chiunque lo usi di far dire al compianto Re del Pop quel che più gli aggrada, in qualsiasi momento. Il video, per come lo vediamo ora circolare sulle pagine dei negazionisti della pandemia, è questo: Ma il video va appunto contestualizzato. Il segmento viene da un’intervista rilasciata da Michael Jackson nel 2002. A luglio di quell’anno Jackson si presentò su un autobus a due piani insieme al reverendo Al Sharpton, presidente del National Action Network (NAN) di New York, per protestare contro la sua casa discografica, all’epoca la Sony, e il suo presidente, Thomas Mottola. Butac.it - Michael Jackson e i libri di storia Leggi tutta la notizia su Butac.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da anni circola un breve estratto di un’intervista a, un breve estratto che, tolto dal suo contesto, permette a chiunque lo usi di far dire al compianto Re del Pop quel che più gli aggrada, in qualsiasi momento. Il video, per come lo vediamo ora circolare sulle pagine dei negazionisti della pandemia, è questo: Ma il video va appunto contestualizzato. Il segmento viene da un’intervista rilasciata danel 2002. A luglio di quell’annosi presentò su un autobus a due piani insieme al reverendo Al Sharpton, presidente del National Action Network (NAN) di New York, per protestare contro la sua casa discografica, all’epoca la Sony, e il suo presidente, Thomas Mottola.

Da Rocca San Casciano a 'Tu si que vales' : sulle note di Michael Jackson ballando con la Ferilli - Ha fatto sorridere tutti e alla fine ha strappato anche 4 'sì' Giuseppe Turri, 63enne di Rocca San Casciano che è stato protagonista sul palco della trasmissione tv 'Tu si que vales'. L'uomo, con il nome d'arte di 'Turri Manero', ha deciso di presentarsi - pantalone rosso e t-shirt di Michael... (Forlitoday.it)

Caso Diddy - fake news e disinformazione : da Justin Bieber alla morte di Michael Jackson - come stanno davvero le cose - Sean "Diddy" Combs, il leggendario rapper e produttore, è al centro di uno dei più gravi scandali della storia dello spettacolo, con accuse di abusi sessuali, traffico di esseri umani e sfruttamento. Il suo arresto e le indagini continuano a coinvolgere molte star, da Justin Bieber a Michael ... (Blogtivvu.com)

Uomini e Donne 2024 - la sfilata di Gemma in versione Michael Jackson e poi “sexy” balla “Ancora Ancora” | Video Witty Tv - Tina ha un messaggio per il cavaliere Valerio: «stasera non so se ci sarà la luna piena, ma rimettiti in forma. Ecco il video Witty Tv con la sfilata di Gemma a Uomini e Donne. Ecco cosa ha portato in passerella la dama più famosa del dating show di Canale 5. Gemma sorprende ancora una volta il ... (Superguidatv.it)

Turri in tv: balla con Sabrina Ferilli a ‘Tu sì que vales’ - Poi ho preferito Michael Jackson”. E ha precisato: “Vorrei ballare alla mia maniera, perché non sono un professionista”. “Sei perfetto – lo ha incoraggiato il giurato Rudy Zerbi – pantaloni rossi come ... (ilrestodelcarlino.it)

Michael Jackson e i libri di storia - Da anni circola un breve estratto di un’intervista a Michael Jackson, un breve estratto che, tolto dal suo contesto, permette a chiunque lo usi di far dire al compianto Re del Pop quel che più gli ... (butac.it)

Diana Ross e le Supremes al centro di Rock Legends, in onda su Rai5 - Quindi, arrivò la carriera solista di Diana Ross, postar universale, icona gay, idolo di Michael Jackson e interprete sempre sopraffina. Si fa presto, oggi, a dire diva. Ma provateci voi negli anni 60 ... (ondarock.it)