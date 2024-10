Velvetmag.it - Meloni contro la fuga di notizie dalle chat di FdI: “Non mollerò per pochi infami”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Negli ultimi giorni la premier Giorgiaha manifestato una forte frustrazione per ladi informazioni riservate all’interno del suo partito, Fratelli d’Italia (FdI). Diversi messaggi interni, destinati solo ai membri del partito, sono stati divulgati alla stampa, generando un notevole malcontento all’interno della leadership. Questo evento ha scatenato un acceso sfogo della presidente del Consiglio in unainterna del partito.ha attaccato con durezza coloro che hanno tradito la fiducia del gruppo, definendoli “” e affermando che non capisce come possano continuare a far parte del partito. Il motivo del contendere è stato la diffusione di alcuni messaggi riguardanti la convocazione in Aula per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale, tema delicato che richiede il massimo impegno di tutti i parlamentari.