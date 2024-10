Medico sparisce nel nulla, l’ansia di famigliari e colleghi:: "Aiutateci a riportarlo a casa" (Di lunedì 7 ottobre 2024) I primi a preoccuparsi sono stati i colleghi che non lo hanno visto arrivare al lavoro dopo averlo salutato la sera prima. Poi la famiglia che lo aspettava a casa a Brescia per il fine settimana. E invece da venerdì mattina nessuno ha più notizie di Davide Piccinali, 39enne Medico specializzando in Cardiochirurgia all’ospedale San Raffaele di Milano. Svanito nel nulla. "Stiamo ricevendo diverse segnalazioni da parte di persone che dicono di aver incontrato Davide, ma al momento non ci sono novità" spiega Dario, il fratello del camice bianco, che in queste ore sta tenendo i rapporti con i media dopo aver sporto denuncia alla polizia. Il Medico risulta residente in via Citumno a Milano e l’appartamento dove vive in affitto è perfettamente in ordine. "Nessun segno che possa far pensare a qualcosa di strano" assicurano i familiari. (Di lunedì 7 ottobre 2024) I primi a preoccuparsi sono stati iche non lo hanno visto arrivare al lavoro dopo averlo salutato la sera prima. Poi la famiglia che lo aspettava aa Brescia per il fine settimana. E invece da venerdì mattina nessuno ha più notizie di Davide Piccinali, 39ennespecializzando in Cardiochirurgia all’ospedale San Raffaele di Milano. Svanito nel. "Stiamo ricevendo diverse segnalazioni da parte di persone che dicono di aver incontrato Davide, ma al momento non ci sono novità" spiega Dario, il fratello del camice bianco, che in queste ore sta tenendo i rapporti con i media dopo aver sporto denuncia alla polizia. Ilrisulta residente in via Citumno a Milano e l’appartamento dove vive in affitto è perfettamente in ordine. "Nessun segno che possa far pensare a qualcosa di strano" assicurano i familiari. (Quotidiano.net)

Quotidiano.net - Medico sparisce nel nulla, l’ansia di famigliari e colleghi:: "Aiutateci a riportarlo a casa"

Strangolagalli. Tentano di rubare a casa di un carabiniere in congedo che li mette in fuga. I colleghi li rintracciano e li bloccano. Sono due albanesi 23enni residenti in Campania - Tentano di rubare a casa di un carabiniere in congedo che li mette in fuga. . Cronache Cittadine STRANGOLAGALLI – Non è andata bene a due cittadini albanesi, entrambi 23enni, che nella serata del 26 settembre hanno tentato L'articolo Strangolagalli. Sono due albanesi 23enni residenti in Campania ... (Cronachecittadine.it)

La storia di Elisa, docente precaria da 7 anni: “Mancano gli specializzati? Non è così. L’80% dei miei colleghi è a casa ad aspettare un contratto” - L'articolo La storia di Elisa, docente precaria da 7 anni: “Mancano gli specializzati? Non è così. . Elisa, insegnante precaria da 7 anni, racconta a Fanpage. it la sua esperienza nel mondo della scuola e smentisce le parole del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara sulla ... (Orizzontescuola.it)

Sharon Verzeni, cosa è stato portato via dalla casa? Ruocco: «Non hanno preso i computer». Interrogati anche i colleghi - Sergio Ruocco, il fidanzato di Sharon Verzeni, la ragazza di 33 anni uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi a Terno d'Isola, ha accompagnato i carabinieri in un... (Leggo.it)

Gratteri parla agli studenti di Casola: “Gli influencer? Sono degli scappati di casa che vi usano come mucche da mungere” - Il procuratore di Npoli parla anche dell’hacker dei server del Ministero della Giustizia: “violati milioni di documenti, l'indagine sarà lunga” ...(napoli.repubblica.it)

Perquisita una casa a Lido Adriano. Trovati 50 mila euro e venti telefoni - Nella casa della coppia, denunciata dai carabinieri per ricettazione, rinvenute schede sim e scatole di orologi ...(ilrestodelcarlino.it)

Padova, rider morto in un incidente: i colleghi scioperano e ottengono l'aumento - Alì Jamat, 31 anni, è stato travolto da un'auto mentre stava effettuando una consegna. La sua morte ha fatto scattare la protesta dei fattorini ...(corrieredelveneto.corriere.it)