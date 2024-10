.com - Matteo Romano pubblica Tornado, singolo che anticipa l’EP Finta nostalgia

(Di lunedì 7 ottobre 2024)il nuovocheil primo EP del cantautore dal titoloFuori, il nuovodi, disponibile in radio e in digitale. Torna così are musica una delle voci più gentili della scena pop italiana amata dai più giovani, che finalmente annuncia il suo primo EP,, fuori venerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali.è la realizzazione del percorso musicale e di crescita cheha sperimentato negli ultimi anni, dai brani d’esordio che lo hanno introdotto sulla scena, fino ai singoli che lo hanno presentato a un pubblico più ampio.