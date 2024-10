Ma quale revisione, solo fantasie: per i giudici Olindo e Rosa “colpevoli senza alcun dubbio”. Ecco perché (Di lunedì 7 ottobre 2024) solo fantasie, o poco più. La richiesta di revisione sulla strage di Erba che vede condannati all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi “è inammissibile” sotto un duplice profilo, ossia “dalla mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta l’ammissione”, recita uno dei passaggi delle motivazioni con cui i giudici della corte d’Appello di Brescia hanno ‘chiuso’ la strage dell’11 dicembre del 2006. La richiesta di revisione presentata dal procuratore generale di Milano (oggi in pensione) Cuno Tarfusser “prima ancora che carente sotto il profilo della novità della prova, è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente”, sostengono i giudici nelle motivazioni con cui parlano di “violazione delle regole” e respingono così la ‘riapertura’ del caso. Secoloditalia.it - Ma quale revisione, solo fantasie: per i giudici Olindo e Rosa “colpevoli senza alcun dubbio”. Ecco perché Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), o poco più. La richiesta disulla strage di Erba che vede condannati all’ergastoloRomano eBazzi “è inammissibile” sotto un duplice profilo, ossia “dalla mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta l’ammissione”, recita uno dei passaggi delle motivazioni con cui idella corte d’Appello di Brescia hanno ‘chiuso’ la strage dell’11 dicembre del 2006. La richiesta dipresentata dal procuratore generale di Milano (oggi in pensione) Cuno Tarfusser “prima ancora che carente sotto il profilo della novità della prova, è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente”, sostengono inelle motivazioni con cui parlano di “violazione delle regole” e respingono così la ‘riapertura’ del caso.

