M5S, Di Maio: "Tra Grillo e Conte guerra di potere, siamo a livello più basso" (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Più vicino a Conte o a Grillo? "Difficile dire perché i due non hanno una questione politica. È una questione di potere ed è incredibile perché Grillo dovrebbe essere l'azionista e Conte l'amministratore delegato, se vogliamo usare un termine aziendale, ma lo stipendio di Grillo dipende da Conte e invece dovrebbe essere viceversa.

