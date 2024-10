LeBron James in campo con il figlio Bronny fa la storia dell’Nba (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per la prima volta, padre e figlio hanno giocato assieme una partita di pallacanestro Nba. LeBron James e il primogenito 20enne Bronny hanno condiviso quattro minuti sul parquet nel match dei Los Angeles Lakers contro i Phoenix Suns, valido per la preseason del campionato di basket Usa. Il momento storico è arrivato a inizio del secondo quarto, quando il giovane astro nascente della palla a spicchi ha raggiunto la star in campo, che ha così coronato il suo sogno anticipato già con il rinnovo di contratto nel 2023. «Pura gioia», ha postato poi il 39enne – ne compirà 40 il prossimo 30 dicembre – su Instagram assieme a tre foto che lo ritraggono con il figlio, mentre su X ha descritto un momento surreale della sua carriera. «È storia», ha invece postato l’account ufficiale dell’Nba su X. Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per la prima volta, padre ehanno giocato assieme una partita di pallacanestro Nba.e il primogenito 20ennehanno condiviso quattro minuti sul parquet nel match dei Los Angeles Lakers contro i Phoenix Suns, valido per la preseason del campionato di basket Usa. Il momento storico è arrivato a inizio del secondo quarto, quando il giovane astro nascente della palla a spicchi ha raggiunto la star in, che ha così coronato il suo sogno anticipato già con il rinnovo di contratto nel 2023. «Pura gioia», ha postato poi il 39enne – ne compirà 40 il prossimo 30 dicembre – su Instagram assieme a tre foto che lo ritraggono con il, mentre su X ha descritto un momento surreale della sua carriera. «È», ha invece postato l’account ufficialesu X.

