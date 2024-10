Le pagelle Marsura ci mette classe difesa da horror

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Livieri 5,5. Subisce una rete nell’unico tiro nello specchio della porta del primo tempo. Compie parata gol ad inizio ripresa e non può far nulla sul raddoppio. Da rivedere la respinta di petto sulla conclusione da fuori area dell’ex Valzania. Adjapong 5. Si sgancia spesso e prova anche qualche buon cross all’interno dell’area. Male la fase difensiva. Menna 4. Comun fallo da rigore che fortunatamente l’arbitro giudica fuori area. Gioca con una sufficienza imbarazzante e sbaglia l’impossibile. Gagliolo 4. Come il collega di reparto, è sempre fuori posizione, si addormenta sul gol e non è mai attento nei ripiegamenti. Cozzoli 5. Deve contenere Bentivegna che gli scappa sul secondo gol. Varone 6,5. Torna padrone del centrocampo, lo trovi dappertutto e ha tre ottime opportunità per fare gol tra cui una di testa da due passi, ma non è fortunato. Bertini 4.