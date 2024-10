Jesi / Coppa Italia: ottimi risultati per il Judo Samurai (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gare di qualificazioni a Camerino per le categorie Junior e Senior presso il Polo Sportivo Universitario. 7 atleti alle finali nazionali a Lignano Sabbiadoro Jesi, 7 ottobre 2024 – Si sono svolte a Camerino presso gli impianti sportivi Universitari le qualificazioni alla fase finale di Coppa Italia per le categorie Junior e Senior. La Judo Samurai Jesi era presente con 4 atleti tutti qualificatisi alle finali nazionali del 26 ottobre prossimo a Lignano Sabbiadoro. Si tratta di Nicolò Mariotti giunto primo nei 66 kg; Andrea Coppari primo nei 81 kg; Nicola Carosi secondo nei 73 kg; Dhia Mtiraoui terzo nei 81 kg. .com - Jesi / Coppa Italia: ottimi risultati per il Judo Samurai Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gare di qualificazioni a Camerino per le categorie Junior e Senior presso il Polo Sportivo Universitario. 7 atleti alle finali nazionali a Lignano Sabbiadoro, 7 ottobre 2024 – Si sono svolte a Camerino presso gli impianti sportivi Universitari le qualificazioni alla fase finale diper le categorie Junior e Senior. Laera presente con 4 atleti tutti qualificatisi alle finali nazionali del 26 ottobre prossimo a Lignano Sabbiadoro. Si tratta di Nicolò Mariotti giunto primo nei 66 kg; Andreari primo nei 81 kg; Nicola Carosi secondo nei 73 kg; Dhia Mtiraoui terzo nei 81 kg.

Tentata rapina, resistenza e porto abusivo d’armi: arrestato a Giulianova - La presenza sospetta di un uomo nei pressi del centro commerciale “I Portici” ha suscitato allarme, provocando diverse chiamate ai Carabinieri. Al loro arrivo, l’uomo aveva il volto coperto da un pass ... (ilmartino.it)

Extra G7 salute: Ast Ancona organizza il convegno “Alimentiamo il nostro benessere” - L’AST di Ancona organizza il convegno “Alimentiamo il nostro Benessere” martedì 8 ottobre presso la Loggia dei Mercanti di Ancona, ... (radiogold.tv)

Furti di rame anche nei cimiteri del cratere sismico, due fratelli arrestati - TOLENTINO - Furto aggravato, autoriciclaggio in concorso e trasporto di rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione per sottrazione di discendenti di rame da edifici nel Maceratese. Sono ... (veratv.it)