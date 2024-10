Facta.news - In questo video Netanyahu non corre per rifugiarsi in un bunker durante l’attacco iraniano

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 2 ottobre 2024 è stato pubblicato su Facebook unche ritrae un uomo di spalle cheper i corridoi di un edificio. Secondo chi pubblica si tratterebbe del primo ministro israeliano Benjaminche«alil lancio dei missili iraniani». Il giorno prima, il 1º ottobre, l’Iran aveva lanciato un attacco missilistico contro Israele come risposta all’uccisione di Hassan Nasrallah, segretario generale di Hezbollah, organizzazione paramilitare islamista sciita libanese, avvenuta il 27 settembre da parte dell’esercito israeliano. Ilè presentato in maniera fuorviante e diffonde una notizia falsa. La scena ripresa nel filmato non ha alcun legame con il lancio di missili da parte dell’Iran contro Israele di ottobre 2024.