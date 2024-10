Il Parma vede di nuovo ROSSO, ma questa volta NON PRENDE GOL: i NUMERI delle espulsioni però devono far ragionare Pecchia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Parma finisce l’ennesima partita in inferiorità NUMERIca: contro il Bologna espulso Coulibaly: i NUMERI dei cartellini rossi dei ducali A Parma quando il gioco si fa duro di solito si finisce in 10: anche ieri al Dall’Ara la squadra di Pecchia è rimasta con l’uomo in meno, ma rispetto ai precedenti, questa volta non Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilfinisce l’ennesima partita in inferioritàca: contro il Bologna espulso Coulibaly: idei cartellini rossi dei ducali Aquando il gioco si fa duro di solito si finisce in 10: anche ieri al Dall’Ara la squadra diè rimasta con l’uomo in meno, ma rispetto ai precedenti,non

