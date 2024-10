Lettera43.it - Il massacro in una città di Haiti che ha costretto 6 mila persone alla fuga

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ad6.270sono indalle loro case a Pont-Sondé, unanella regione agricola di Artibonite, a 70 chilometri dcapitale Port-au-Prince, dopo che giovedì una gang criminale ha fatto irruzione nella comunità uccidendo almeno 70, tra cui donne e bambini. Durante l’attacco i membri della banda hanno dato fuoco ad almeno 45 case. Il leader della banda Gran Grif, Luckson Elan, ha confermato il, affermando che era una rappresaglia per i civili rimasti passivi mentre la polizia uccideva i suoi combattenti. Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per la migrazione (Iom), la maggior parte delleinsono state accolte da famiglie che vivono nella vicina Saint-Marc e in altre, mentre altri si trovano in rifugi improvvisati. Secondo le Nazioni Unite, nell’ultimo anno le bande hanno ucciso circa 3.