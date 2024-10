Ilgiorno.it - I futuri ingegneri del Politecnico di Milano al servizio di anziani e disabili

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – “La casa di Roby” è un’applicazione per promuovere l’autonomia abitativa di giovani persone contà cognitive. “Invenzio”, invece, è un totem digitale che si ispira alla natura per la stimolazione cognitiva e il benessere degli. Sono questi i due primi prototipi tecnologici sviluppati nell’ambito del percorso “Capstone per il sociale”, promosso daldiin collaborazione con Fondazione Triulza. Queste due prime best practices sono anche la prova concreta del forte impatto che genera la convergenza tra competenze sociali e tecnologiche – gestionali per l’innovazione e la crescita delle organizzazioni del terzo settore e per dare una risposta efficace ai bisogni delle persone.