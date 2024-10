Hamas, 'il 7 ottobre ha minacciato l'esistenza di Israele' (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso ha riportato Israele al "punto zero": lo ha dichiarato uno dei capi di Hamas Khaled Meshaal alla tv Al Arabiya. alto "L'alluvione di Al-Aqsa ha riportato l'occupazione al punto zero e ha minacciato la sua esistenza", ha dichiarato. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'attacco didel 7scorso ha riportatoal "punto zero": lo ha dichiarato uno dei capi diKhaled Meshaal alla tv Al Arabiya. alto "L'alluvione di Al-Aqsa ha riportato l'occupazione al punto zero e hala sua", ha dichiarato.

