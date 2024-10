G7 | Benessere negato: carenze del sistema per la comunità Transgender (Di lunedì 7 ottobre 2024) ANCONA - Lunedì 7 ottobre alle ore 19:00 nella Casa delle Culture di Ancona (via Valle Miano 46) Arcigay Comunitas Ancona e Free Woman dialogheranno con Antonia Monopoli, Attivista e responsabile sportello Trans Ala Milano. Scopo dell’incontro è indagare il Benessere negato dal sistema sanitario Anconatoday.it - G7 | Benessere negato: carenze del sistema per la comunità Transgender Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) ANCONA - Lunedì 7 ottobre alle ore 19:00 nella Casa delle Culture di Ancona (via Valle Miano 46) Arcigay Comunitas Ancona e Free Woman dialogheranno con Antonia Monopoli, Attivista e responsabile sportello Trans Ala Milano. Scopo dell’incontro è indagare ildalsanitario

