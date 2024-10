Funghi, l’Asl segnala cinque casi di intossicazione alimentare (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDall’inizio della stagione autunnale sono già cinque i casi di intossicazione da Funghi. Gli episodi riguardano persone che, dopo aver ingerito esemplari tossici, sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere. Nello specifico, un episodio è stato causato da consumo di Amanita Pantherina e quattro, invece, dal consumo di Omphalotus Olearius (fungo dell’ulivo), anche esso tossico per l’uomo. Con la ripresa della raccolta di Funghi spontanei, l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, ricorda che è a disposizione dei cittadini l’Ispettorato Micologico. Istituito presso il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), diretto dalla dott. Anteprima24.it - Funghi, l’Asl segnala cinque casi di intossicazione alimentare Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDall’inizio della stagione autunnale sono giàdida. Gli episodi riguardano persone che, dopo aver ingerito esemplari tossici, sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere. Nello specifico, un episodio è stato causato da consumo di Amanita Pantherina e quattro, invece, dal consumo di Omphalotus Olearius (fungo dell’ulivo), anche esso tossico per l’uomo. Con la ripresa della raccolta dispontanei, l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, ricorda che è a disposizione dei cittadini l’Ispettorato Micologico. Istituito presso il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), diretto dalla dott.

