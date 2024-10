Filippo Ganna rinuncia ai Mondiali su pista: “In futuro mi dedicherò più alla strada” (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Nazionale italiana di ciclismo su pista dovrà fare a meno di Filippo Ganna in occasione dei prossimi Campionati Mondiali, in programma a Ballerup (in Danimarca) dal 16 al 20 ottobre. Il fuoriclasse piemontese ha deciso infatti di rinunciare alla rassegna iridata, dopo aver conquistato due medaglie (argento nella cronometro individuale e bronzo nella staffetta mista) nei recenti Mondiali su strada a Zurigo. “Quest’anno li salto (i Mondiali su pista, ndr). Dopo la Cro Race correrò ancora la Gran Piemonte e poi chiudo. Bilancio della stagione? A livello individuale mi ritengo pienamente soddisfatto. Un argento ai Giochi olimpici di Parigi e ai Mondiali di Zurigo, dove abbiamo conquistato pure il 3° posto nella staffetta mista. È andata bene, dai”, ha dichiarato l’azzurro. Oasport.it - Filippo Ganna rinuncia ai Mondiali su pista: “In futuro mi dedicherò più alla strada” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Nazionale italiana di ciclismo sudovrà fare a meno diin occasione dei prossimi Campionati, in programma a Ballerup (in Danimarca) dal 16 al 20 ottobre. Il fuoriclasse piemontese ha deciso infatti direrassegna iridata, dopo aver conquistato due medaglie (argento nella cronometro individuale e bronzo nella staffetta mista) nei recentisua Zurigo. “Quest’anno li salto (isu, ndr). Dopo la Cro Race correrò ancora la Gran Piemonte e poi chiudo. Bilancio della stagione? A livello individuale mi ritengo pienamente soddisfatto. Un argento ai Giochi olimpici di Parigi e aidi Zurigo, dove abbiamo conquistato pure il 3° posto nella staffetta mista. È andata bene, dai”, ha dichiarato l’azzurro.

