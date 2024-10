Femminicidio nel barese, uomo uccide a mani nude la moglie dopo averle dato fuoco (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ennesimo Femminicidio oggi nel barese, dove un uomo ha ucciso a mani nude la moglie dopo aver tentato di darle fuoco. E' accaduto nelle campagne di Gravina in Puglia verso l'1.40 di ieri mattina. L'accusa per il 65enne Giuseppe Lacarpia è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. La vittima Angela Turturo, aveva 60 L'articolo Femminicidio nel barese, uomo uccide a mani nude la moglie dopo averle dato fuoco proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ennesimooggi nel, dove unha ucciso alaaver tentato di darle. E' accaduto nelle campagne di Gravina in Puglia verso l'1.40 di ieri mattina. L'accusa per il 65enne Giuseppe Lacarpia è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. La vittima Angela Turturo, aveva 60 L'articolonellaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

