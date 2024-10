Famiglie d' Italia | la nuova sfida in tv di Flavio Insinna inclusiva e coinvolgente

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il nuovo game-show di La7 (basato su un format leggendario) punta al divertimento e al buon umore. E ladell'Auditel non sembra un problema: "Gli ascolti? Godiamoci il momento. La tv non è solo numeri", spiega il conduttore. Un'alternativa, un'ora diversa rispetto all'offerta corrente. Al centro, un volto amato (anzi, amatissimo) del piccolo schermo:. Ecco su La7 il nuovo game show pre-serale (alle 18.30, da lunedì a sabato),d', basato su Family Feud, uno dei format più longevi della storia televisiva. Basti pensare che il debutto risale al 1976, negli Stati Uniti, poi andato in onda in oltre 78 paesi (in America ha condurlo su ABC c'è il famosissimo Steve Harvey). Come si gioca? Tutto molto semplice. E ce lo spiega in anteprima lo stesso, che abbiamo incontrato negli Studios di via Tiburtina, dove