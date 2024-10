Difesa sugli scudi

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) CECCHINI 6. Si mostra sicuro e preciso quando viene chiamato in causa. Colleziona la terza porta inviolata di fila. DONIDA 6,5. La sua intraprendenza sulla fascia è un valore aggiunto. Difensivamente disputa la solita, ottima partita. POLVANI 6,5. Francobolla Babbi per l’intera durata della gara con una marcatura ruvida ma sempre efficace. BERTOLO 6. In una prova sufficiente e senza grossi rischi inserisce un’amnesia nel finale che poteva costare cara. CUOMO 6,5. Non soffre l’emozione per l’esordio da titolare. Si propone spesso in fase offensiva e da un suo ottimo cross nasce l’importante palla gol per Sparacello. Promosso. GRESELIN 6,5. Due volte al tiro nel primo tempo, poi si mette in luce anche nella ripresa con diverse incursioni palla al piede prima della sostituzione (dal 17’ st LARHRIB 6. Accende l’attacco arancione con un paio di spunti dei suoi). LAURIA 6.