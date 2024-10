Dazi sulla Cina dividono i Paesi Ue, portavoce Scholz: “Speranza che continuino i colloqui” (Di lunedì 7 ottobre 2024) "L'aggiunta di Dazi alla Cina è un approccio sbagliato" ha dichiarato la casa automobilistica tedesca Volkswagen, intimorita dalla possibilità dell'inizio di una guerra dei Dazi con Pechino L'articolo Dazi sulla Cina dividono i Paesi Ue, portavoce Scholz: “Speranza che continuino i colloqui” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Dazi sulla Cina dividono i Paesi Ue, portavoce Scholz: “Speranza che continuino i colloqui” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) "L'aggiunta diallaè un approccio sbagliato" ha dichiarato la casa automobilistica tedesca Volkswagen, intimorita dalla possibilità dell'inizio di una guerra deicon Pechino L'articoloUe,: “che” proviene da Il Difforme.

Cina : Associazione auto tedesca critica dazi Ue su veicoli elettrici - (Xin) Agenzia Xinhua. Vale la pena notare che la decisione dell’UE non e’ stata unanime e che la posizione di Berlino ha ricevuto il sostegno di altri Stati membri”, ha dichiarato Mueller. E i conflitti commerciali, in particolare in un clima di crescente protezionismo globale, porterebbero solo a ... (Romadailynews.it)

Cina : Associazione auto tedesca critica dazi Ue su veicoli elettrici - “La decisione del governo tedesco e’ lodevole. Berlino, 05 ott – (Xinhua) – L’Unione Europea ha votato ieri l’imposizione di dazi sulle importazioni di veicoli elettrici (EV) cinesi, una mossa che ha suscitato le critiche di Hildegard Mueller, presidente dell’Associazione tedesca ... (Romadailynews.it)

Auto elettriche - l’Europa si spacca sui dazi alla Cina. L’Italia vota “sì” - L’Europa si è spaccata nel corso della discussione sui dazi da applicare alle auto elettriche importate dalla Cina. La Camera di Commercio cinese a Bruxelles ha ribadito la sua insoddisfazione, esprimendo preoccupazione per le potenziali conseguenze negative per entrambe le economie. In caso di ... (Thesocialpost.it)