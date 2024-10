Davide Piccinali, il medico del San Raffaele scomparso venerdì, è stato ritrovato a Vicenza (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stato ritrovato Davide Piccinali, il medico specializzando del San Raffaele di Milano, che era scomparso da venerdì 4 ottobre. Ad annunciarlo all’Ansa è stato il fratello Dario, spiegando che «è a Vicenza, si era registrato in un hotel, siamo insieme e sta bene». L’uomo, 39 anni e originario di Brescia, era stato visto l’ultima volta giovedì tra Piazzale Udine e il Parco Trotter nel capoluogo meneghino. Poco prima aveva incontrato la madre a Brescia e sarebbe dovuto tornare in città anche nel fine settimana. Poi nessuna notizia. L’appello diffuso dalla famiglia era stato rilanciato anche da Penelope Lombardia, l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse. Anche i suoi colleghi si erano mobilitati. Lunedì mattina la notizia del lieto fine. Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È, ilspecializzando del Sandi Milano, che erada4 ottobre. Ad annunciarlo all’Ansa èil fratello Dario, spiegando che «è a, si era registrato in un hotel, siamo insieme e sta bene». L’uomo, 39 anni e originario di Brescia, eravisto l’ultima volta giovedì tra Piazzale Udine e il Parco Trotter nel capoluogo meneghino. Poco prima aveva incontrato la madre a Brescia e sarebbe dovuto tornare in città anche nel fine settimana. Poi nessuna notizia. L’appello diffuso dalla famiglia erarilanciato anche da Penelope Lombardia, l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse. Anche i suoi colleghi si erano mobilitati. Lunedì mattina la notizia del lieto fine.

