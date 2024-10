Crotone, poliziotto rischia linciaggio dopo aver sparato e ucciso un uomo: è grave (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un poliziotto ha sparato e ucciso un giovane a Crotone, dopo un inseguimento in auto. I colpi - in base a quanto emerso finorare - sarebbero stati esplosi dopo un inseguimento in auto iniziato ad Isola Capo Rizzuto. La vittima viaggiava con il padre e il poliziotto li avrebbe affiancati con la sua vettura. L'agente avrebbe sparato con la sua arma di ordinanza uccidendo il giovane, e avrebbe poi rischiato il linciaggio da parte di alcune persone che lo hanno colpito con calci e pugni e con un bastone, provocandogli gravi ferite per le quali è ricoverato nell'ospedale di Crotone. Tg24.sky.it - Crotone, poliziotto rischia linciaggio dopo aver sparato e ucciso un uomo: è grave Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Unhaun giovane aun inseguimento in auto. I colpi - in base a quanto emerso finorare - sarebbero stati esplosiun inseguimento in auto iniziato ad Isola Capo Rizzuto. La vittima viaggiava con il padre e illi avrebbe affiancati con la sua vettura. L'agente avrebbecon la sua arma di ordinanza uccidendo il giovane, e avrebbe poito ilda parte di alcune persone che lo hanno colpito con calci e pugni e con un bastone, provocandogli gravi ferite per le quali è ricoverato nell'ospedale di

Crotone : poliziotto ferito dopo aver sparato e ucciso un uomo - rischiato linciaggio - Da lì in poi l’aggressione avrebbe portato alla sparatoria finita con la morte del pizzaiolo, Francesco Chimirri. I motivi che hanno dato il via all’inseguimento sono ancora in corso di accertamento. (LaPresse) – Prima l’inseguimento, poi l’aggressione e alla fine gli spari. . Quello che è stato ... (Lapresse.it)

La sparatoria dopo un inseguimento a Crotone - almeno un uomo ferito e in gravi condizioni - Almeno un uomo sarebbe rimasto ferito in una sparatoria a Crotone. Secondo le prime indiscrezioni, le vittime sarebbero due, ma il tutto è ancora da accertare. Non sono ancora chiare le dinamiche dei fatti. Una delle due vittime sarebbe in gravi condizioni. (Fanpage.it)

