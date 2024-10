“Colpita a morte con un bastone”. Letizia Girolami uccisa, i sospetti sull’ex genero e il movente del delitto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Foiano della Chiana (Arezzo), 7 ottobre 2024 – E’ un 38enne di origine pakistana, ex fidanzato della figlia, il principale sospettato del delitto di Letizia Girolami, la psicoterapeuta di 72 anni trovata morta in un campo non distante dalla propria abitazione a Foiano della Chiana. L’uomo è stato fermato nella notte e in base a quanto raccolto dagli inquirenti sarebbe l’unico indiziato dell’omicidio dell’ex suocera. La donna è stata ritrovata vicino ad un annesso agricolo di sua proprietà. A dare l’allarme è stato il marito, che non vedendola rientrare per cena ha pensato di chiamare la figlia. La ragazza in questo momento si trova in vacanza in Spagna. Secondo gli inquirenti, Letizia Girolami sarebbe stata Colpita al volto con un oggetto contundente, probabilmente un bastone che è stato successivamente ritrovato sul posto. Lanazione.it - “Colpita a morte con un bastone”. Letizia Girolami uccisa, i sospetti sull’ex genero e il movente del delitto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Foiano della Chiana (Arezzo), 7 ottobre 2024 – E’ un 38enne di origine pakistana, ex fidanzato della figlia, il principale sospettato deldi, la psicoterapeuta di 72 anni trovata morta in un campo non distante dalla propria abitazione a Foiano della Chiana. L’uomo è stato fermato nella notte e in base a quanto raccolto dagli inquirenti sarebbe l’unico indiziato dell’omicidio dell’ex suocera. La donna è stata ritrovata vicino ad un annesso agricolo di sua proprietà. A dare l’allarme è stato il marito, che non vedendola rientrare per cena ha pensato di chiamare la figlia. La ragazza in questo momento si trova in vacanza in Spagna. Secondo gli inquirenti,sarebbe stataal volto con un oggetto contundente, probabilmente unche è stato successivamente ritrovato sul posto.

