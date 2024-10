Romadailynews.it - Cina: festival del turismo porta espansione dei consumi a Shanghai

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 07 ott – (Xinhua) – La municipalita’ cinese di, centro economico e anche popolare destinazione turistica, sta assistendo a una fortedeiculturali e turistici in seguito all’inaugurazione di undelin vista della settimana di vacanze per la Giornata nazionale di quest’anno, nota anche come “settimana d’oro”, iniziata il primo ottobre. Dalle scintillanti sfilate alle emozionanti mostre culturali, la 35ma edizione delloTourismha calato il sipario ieri, dopo aver creato un’esperienza indimenticabile sia per i cittadini che per i viaggiatori di tutto il mondo. Ildi quest’anno, inaugurato il 14 settembre, ha generato un consumo turistico totale di 92,4 miliardi di yuan (circa 13 miliardi di dollari), con un aumento del 4,2% rispetto all’edizione precedente.