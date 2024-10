Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 38 nuovi annunci di lavoro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Brindisi - Pubblicati 40 nuovi annunci di lavoro nei Centri per l'impiego di Brindisi e provincia: 52 le figure professionali. Report settimanale visionabile al seguente link: https://rb.gy/n66xpv. Le offerte, consultabili sul sito o sull'pp “lavoroxTe Puglia”, sono quotidianamente aggiornate e Brindisireport.it - Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 38 nuovi annunci di lavoro Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)- Pubblicati 40dineiper l'impiego di: 52 le figure professionali. Report settimanale visionabile al seguente link: https://rb.gy/n66xpv. Le offerte, consultabili sul sito o sull'pp “xTe Puglia”, sono quotidianamente aggiornate e

Centri per l’impiego di Brindisi e provincia : 42 annunci nuovi di lavoro - BRINDISI - Sono 42 i nuovi annunci di lavoro, per 64 figure professionali, pubblicati dalle aziende del Brindisino nell'ultima settinana. Le offerte, consultabili sul sito o sull'app “LavoroxTe Puglia”, sono quotidianamente aggiornate e monitorate dagli operatori dei Centri per l’impiego e... (Brindisireport.it)