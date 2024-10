Cane eroe salva il padrone di 84 anni portando da lui la polizia

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Unhato il proprio anziano, dopo una dolorosa caduta, riuscendo ad attirare l’attenzione dellaIlè il migliore amico dell’uomo e su questo ormai non ci son dubbi. Al di là della quotidianità che riguarda la vita di tutte le persone che hanno in casa un amico a quattro zampe, ci sono alcuni episodi che sottolineano il rapporto tra l’animale e il. L’ultimo caso è avvenuto a Washington. La protagonista ed eroina della vicenda è Gita, una cagnoli di 13che ha attirato l’attenzione del vice sceriffo della contea di Stevens. Ferma al bordo della strada questa attendeva solo qualcuno che la vedesse e la fortuna è che a farlo fosse proprio un membro dellalocale. Unil(Pixabay) – Cityrumors.itQuando l’ha vista questo ha provato a farla salire sul proprio furgone, per cercare di riportarla dal proprio proprietario. (Cityrumors.it)