Biancolino: “Sognavo questa panchina, la squadra risponde” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi è piaciuto tutto anche saper soffrire e ripartire con forza. I risultati in questo momento mi stanno dando ragione ma è tutto merito dei ragazzi che hanno sofferto tanto, non erano quelli e alla fine stanno facendo vedere tutte le loro qualità”. Parla così Raffaele Biancolino ai microfoni di RaiSport, dopo il successo arrivato contro il Crotone. “Per me è stata una gioia immensa sapere di dover allenare la prima squadra, per chi fa questo mestiere è il massimo anche se mi spiace per il precedente tecnico ma quando le cose non vanno bene è giusto cambiare allenatore – sottolinea Biancolino – Ho sognato questa panchina fin quando ho appeso le scarpette al chiodo”. Anteprima24.it - Biancolino: “Sognavo questa panchina, la squadra risponde” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi è piaciuto tutto anche saper soffrire e ripartire con forza. I risultati in questo momento mi stanno dando ragione ma è tutto merito dei ragazzi che hanno sofferto tanto, non erano quelli e alla fine stanno facendo vedere tutte le loro qualità”. Parla così Raffaeleai microfoni di RaiSport, dopo il successo arrivato contro il Crotone. “Per me è stata una gioia immensa sapere di dover allenare la prima, per chi fa questo mestiere è il massimo anche se mi spiace per il precedente tecnico ma quando le cose non vanno bene è giusto cambiare allenatore – sottolinea– Ho sognatofin quando ho appeso le scarpette al chiodo”.

In Tutto chiede salvezza 2 i ragazzi non stanno affatto bene - ma non si perdono d'animo - Tutto faceva pensare, che le avrebbe aiutate dietro la sua nuova divisa, ma quello che vediamo fin dai primi minuti della nuova stagione è una sorta di “ricaduta”. Non solo, sarebbe rientrato nel reparto che lo aveva ospitato per una settimana che gli ha cambiato la vita, dove ad aspettarlo ... (Gqitalia.it)

Oltre la Confort Zone : Come e Perché Sempre Più Uomini Italiani Stanno Abbandonando Tutto per una Nuova Vita. - first appeared on MondoUomo. ] <p>The post Oltre la Confort Zone: Come e Perché Sempre Più Uomini Italiani Stanno Abbandonando Tutto per una Nuova Vita. it. . Un desiderio che molti uomini italiani hanno avvertito, soprattutto in tempi recenti, spinti da una ricerca di maggiore equilibrio tra ... (Mondouomo.it)

L’incredibile caso di Walker - il campione milionario “senzatetto”. L’amante e la moglie gli stanno portando via tutto - L'articolo L’incredibile caso di Walker, il campione milionario “senzatetto”. La situazione di Kyle Walker, difensore inglese che col Manchester City ha vinto praticamente tutto, è paradossale: pur guadagnando qualcosa come 9 milioni all’anno, tecnicamente può essere considerato un “senzatetto”. (Dayitalianews.com)