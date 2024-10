Atp Shanghai, Musetti ko contro Goffin in tre set (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lorenzo Musetti fuori dall’Atp di Shanghai in corso. L’azzurro, n. 18 del mondo, ha perso in tre set contro il belga David Goffin, n. 66. Dopo aver superato facilmente il primo set con il punteggio di 6-1, il tennista italiano ha complicato tutto nel secondo perso ai tie break 6-7 (6-8), per poi affondare nettamente nel terzo, chiuso sul 2-6 a vantaggio del belga. Atp Shanghai, Musetti ko contro Goffin in tre set seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Atp Shanghai, Musetti ko contro Goffin in tre set Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lorenzofuori dall’Atp diin corso. L’azzurro, n. 18 del mondo, ha perso in tre setil belga David, n. 66. Dopo aver superato facilmente il primo set con il punteggio di 6-1, il tennista italiano ha complicato tutto nel secondo perso ai tie break 6-7 (6-8), per poi affondare nettamente nel terzo, chiuso sul 2-6 a vantaggio del belga. Atpkoin tre set seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

ATP Shanghai - Musetti crolla al debutto : Goffin si impone in 3 set - Il tennista italiano crolla improvvisamente nel secondo parziale, dopo essere stato avanti di un set e di un break nel secondo: il belga sfiderà Giron nel turno successivo L'articolo ATP Shanghai, Musetti crolla al debutto: Goffin si impone in 3 set proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Tennis - Atp 1000 Shanghai : Musetti eliminato da Goffin - 995. 555 dollari). Lorenzo Musetti è uscito di scena al secondo turno del Rolex Shanghai Masters , il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8. Il 22enne toscano, numero 18 del mondo e quindicesima forza del tabellone, al debutto (dopo aver ... (Gazzettadelsud.it)

Atp Shanghai - Musetti ko contro Goffin in tre set - L'azzurro, n. 66. 18 del mondo, ha perso in tre set contro il belga David Goffin, n. (Adnkronos) – Lorenzo Musetti fuori dall'Atp di Shanghai in corso. . Dopo aver superato facilmente il primo set con il punteggio di 6-1, il tennista italiano ha complicato tutto nel secondo perso ai tie break ... (Lidentita.it)

Atp Shanghai - Altri match cancellati. Il programma di martedì: c'è Djokovic in campo - Le 5 sfide confermate sul centrale e i 3 match disputati sui campi coperti indoor utilizzati dai giocatori per gli allenamenti. È quanto si è svolto oggi, lunedì 7 ottobre, al Master 1000 di Shanghai, ... (tennisworlditalia.com)

Masters Shanghai diventa torneo da parrocchia: si gioca in palestra - Una figuraccia. Il Masters 1000 di Shanghai si trasforma da torneo super, con montepremi di 8,9 milioni di dollari, in un evento della domenica in un circolo di provincia. Uno degli appuntamenti più ... (adnkronos.com)

Musetti fuori dai Masters di Shangai, sconfitto in tre set con il belga Goffin - Lorenzo Musetti esce deluso dal Masters 1000 di Shanghai. Al suo esordio, dopo due giorni di rinvio per pioggia, il tennista di Carrara è stato sconfitto a sorpresa da David ... (ilmessaggero.it)