Assalto armato a furgone carico di sigarette sulla statale 16: tre arresti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Avrebbero fatto parte di un commando che nel gennaio 2023, sulla statale 16, assaltò e rapino' un furgone blindato, adibito al trasporto di generi di monopolio in tutta Italia.Con questa accusa la Polizia di Stato, con l’impiego degli agenti delle Squadre Mobili della Questura di Bari e della Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Avrebbero fatto parte di un commando che nel gennaio 2023,16, assaltò e rapino' unblindato, adibito al trasporto di generi di monopolio in tutta Italia.Con questa accusa la Polizia di Stato, con l’impiego degli agenti delle Squadre Mobili della Questura di Bari e della

Baritoday.it - Assalto armato a furgone carico di sigarette sulla statale 16: tre arresti

Schianto sulla statale, morto a 32 anni: indagato l'autista del furgone - E' indagato per omicidio stradale l'autista che con il suo furgone ha impattato, l'altro ieri, contro lo scooter sul quale viaggiava Aniello Ingenito, il 32enne motoclista di Sarno, morto a seguito dell'incidente. Un atto dovuto, quello della procura di Nocera Inferiore, che potrebbe anche... (Salernotoday.it)

Tragico schianto auto-furgone sulla Statale: un morto, traffico in tilt - Inizialmente, all'ospedale Civile di Sondrio era stato richiesto di inviare in codice rosso l'eliambulanza, per i soccorsi dell'incidente stradale avvenuto verso le 14.30 di oggi, giovedì 26 settembre, sulla Strada Statale 42 della Valcamonica, nel territorio comunale di Sonico. Poi la domanda... (Bresciatoday.it)

Statale 36, furgone ribaltato: ferito un 62enne in codice rosso - Grande spavento ieri 5 settembre sulla Statale 36 per un furgone ribaltato. I soccorsi sono scattati in codice rosso e per il 62enne alla guida si è temuto il peggio. Il sinistro è avvenuto poco prima delle ore 17 nella tratta di Abbadia Lariana in direzione sud. Ambulanza in codice rosso... (Quicomo.it)