Assalto alla gioielleria Biagini Caccia aperta ai banditi in giacca Filmati delle telecamere al setaccio

Potrebbero essersi allontanati in direzioni diverse, confondendosi tra turisti e passanti, i tre rapinatori che, intorno alle 12 di sabato, hanno svaligiato ladi via Calderini, a un passo da piazza IV Novembre. Indossavano completie cravatta e dei cappellini che li avrebbero coperti solo in maniera parziale, quindi i loro volti sarebbero rimasti impressi neiinterne dell'esercizio commerciale e in quelle di video sorveglianza del Comune. Dall'analisi deidegli impianti disseminati per la città gli investigatori punterebbero a ricostruire arrivo e fuga dei malviventi fino a un presumibile punto d'incontro dove, con tutta probabilità , ci sarebbe stata l'auto con la quale allontanarsi definitivamente dal luogo della rapina.