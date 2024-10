Anticipazioni The Family, Puntate Turche: Yagmur E Bedri Diventano Genitori! (Di lunedì 7 ottobre 2024) Anticipazioni The Family, Puntate Turche: Yagmur e Bedri si innamorano e, dopo qualche dubbio della ragazza, i due si sposano. Yagmur diventa anche mamma! The Family prosegue e, nel corso delle Puntate Turche, al centro dell’attenzione tornerà Yagmur. Dopo tanta sofferenza, infatti, per la ragazza arriverà la pace al fianco di Bedri e i due daranno anche alla luce il loro primo figlio. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni The Family, Puntate Turche: Bedri e Yagmur si innamorano! Nel corso delle Puntate di The Family già andate in onda, i telespettatori hanno assistito al fallito matrimonio tra Yagmur ed Ekrem. Alla fine Hulya ha rovinato tutto, rivelando il passato di Yagmur e portando il matrimonio a saltare. Ekrem si è poi sposato con Elif, anche se si è trattato di un matrimonio combinato ed il ragazzo non ha mai avuto davvero dei sentimenti per la donna. Uominiedonnenews.it - Anticipazioni The Family, Puntate Turche: Yagmur E Bedri Diventano Genitori! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)Thesi innamorano e, dopo qualche dubbio della ragazza, i due si sposano.diventa anche mamma! Theprosegue e, nel corso delle, al centro dell’attenzione tornerÃ. Dopo tanta sofferenza, infatti, per la ragazza arriverà la pace al fianco die i due daranno anche alla luce il loro primo figlio. Ma ecco che cosa sta per succedere.Thesi innamorano! Nel corso delledi Thegià andate in onda, i telespettatori hanno assistito al fallito matrimonio traed Ekrem. Alla fine Hulya ha rovinato tutto, rivelando il passato die portando il matrimonio a saltare. Ekrem si è poi sposato con Elif, anche se si è trattato di un matrimonio combinato ed il ragazzo non ha mai avuto davvero dei sentimenti per la donna.

