Secoloditalia.it - Ammazzò a bastonate la psicoterapeuta Letizia Girolami: arrestato il pakistano Irfan, ex genero

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Per l’omicidio di, 72 anni,, trovata con la testa fracassata in un campo, è stato fermato l’ex fidanzato della figlia, che ora si trova nel carcere ad Arezzo. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Cortona (Arezzo) hanno portato ad accusare di omicidio volontario un 37enne originario del Pakistan,Rana Mohamed, che abitava in un appartamento attiguo al casolare di Poggi Grassi, una località del comune di Foiano della Chiana (Ar) cone il marito, nonostante la fine della relazione con la figlia della coppia, che attualmente si trova all’estero in vacanza, sembra in Spagna. In attesa di trovare una nuova sistemazione e lasciare l’appartamento in campagna, tra ilRana Mohamed e l’ex suocera sarebbero sorte nelle ultime settimane delle ripetute tensioni, sfociate in un’accesa lite e poi nell’omicidio.