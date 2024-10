Ilrestodelcarlino.it - Alessandro Venturelli, colpo di scena dopo le segnalazioni a Bucarest: indagini prorogate

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Modena, 7 ottobre 2024 – ll giudice stamattina nell’ambito dell’udienza per l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura ha disposto una proroga di sei mesi per effettuare ulteriorisulla misteriosa scomparsa di. Undilegato a concretedi avvistamento del ragazzo a, dove si trova ora la mamma Roberta Carassai. Sul posto infatti stanno effettuando ricerche insieme alle forse dell’ordine locali per verificare dueprecise. Da parte di altrettante persone che sostengono di aver vistoe di avergli parlato. Presente stamattina in tribunale l’avvocato della famiglia Giovanna Ferrari e il papà del giovane, Roberto