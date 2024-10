Accensione riscaldamento al via il 15 ottobre | da Milano a Torino a Bologna le città interessate

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’arrivo in anticipo del freddo su gran parte del Nord Italia e della Pianura Padana sta già mettendo a dura prova gli italiani. Mentre al Sud ci si gode ancora mare e spiaggia, al Nord diversestanno registrando in questi giorni temperature ben al di sotto delle medie stagionali. Al momento però ancora nessuna ha deciso di anticipare l’del, decisione che, appunto, spetta in ultima istanza proprio ai Comuni. Questo nonostante l’e lo spegnimento dei termosifoni sia in linea generale suddiviso in 6 zone climatiche nel nostro Paese, dove, a seconda delle temperature media, vengono regolamentate le ore giornaliere di. Ma quando si può accendere il? Vediamo le date a seconda delle zona climatiche.